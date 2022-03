10 marzo 2022

Convegno di presentazione delle modifiche al Codice civile in materia di contratto di spedizioni

È stato organizzato da Fedespedi, CNEL e Confetra

La Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali (Fedespedi), assieme al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e a Confetra, ha organizzato per il prossimo 17 marzo il convegno di presentazione delle modifiche al Codice civile in materia di contratto di spedizioni dal titolo “La riforma del Codice Civile in materia di contratto di spedizioni ideata da Fedespedi - Semplificazione, modernità e uno sguardo aperto sul mondo”.

Nel corso dell'evento, che sarà trasmesso in streaming dalla sede del CNEL, trasmissione a cui sarà possibile accedere registrandosi a questo link, verranno presentati i contenuti della modifica normativa a cui ha lavorato Fedespedi e in particolare il Legal Advisory Body, guidato da Ciro Spinelli, nell'obiettivo ambizioso di ammodernare la disciplina civilistica del contratto di spedizione e renderla adeguata a quella che è oggi l'attività di freight forwarding. La proposta normativa, licenziata da Fedespedi e condivisa dall'assemblea del CNEL nel gennaio 2020, è stata definitivamente approvata nel dicembre scorso con la legge n. 233/2021, in seguito a un iter che ha visto un confronto approfondito con le istituzioni portato avanti da Fedespedi e Confetra.



Programma

ore 11.00 Saluto introduttivo

Tiziano Treu, Presidente CNEL 11.15 Apertura lavori

Guido Nicolini, Presidente Confetra 11.30 Interventi

Ciro Spinelli, Presidente Legal Advisory Body Fedespedi

“Genesi e obiettivi delle modifiche proposte”

Stefano Zunarelli, Professor Avvocato - Zunarelli Studio Legale Associato

“Ricadute ed effetti normativi” 12.45 Conclusioni

Silvia Moretto, Presidente Fedespedi e Vicepresidente Vicario Confetra

“Collaborazione con CNEL e interventi di semplificazione normativa attesi da PNRR”



