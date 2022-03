10 marzo 2022

Offerta di HAL Holding per acquisire l'intero capitale della Royal Boskalis Westminster

Attualmente HAL Investments possiede il 46,2% della Boskalis

L'olandese HAL Holding, che ha sede legale nell'isola caraibica olandese di Curaçao, ha presentato un'offerta per acquisire l'intero capitale della connazionale Royal Boskalis Westminster, società quotata alla Borsa di Amsterdam, di cui attualmente detiene il 46,2% attraverso la HAL Investments. L'offerta è basata su un prezzo di 32,50 euro per azione, cifra che assegna al capitale azionario della Boskalis un valore di 4,2 miliardi di euro e presuppone per HAL Holding un esborso pari a circa 1,9 miliardi di euro per l'acquisizione delle quote non ancora in suo possesso.

HAL, che è entrata nel capitale della Boskalis nel 1989, ha investimenti nei settori industriale, tecnologico, immobiliare, medico ed energetico ed è presente anche nel settore marittimo-portuale, oltre che con la quota in Boskalis, attraverso la partecipazione del 48,15% nella società terminalista olandese Vopak, la partecipazione del 63,00% nella compagnia armatrice olandese Anthony Veder e la partecipazione del 21,91% nella società marittima olandese SBM Offshore.

Royal Boskalis Westminster è attiva nel settore dei dragaggi portuali e costieri e delle attività ingegneristiche collegate, in quello del rimorchio portuale attraverso le joint venture Keppel Smit Towage e Smit Lamnalco, nel settore del salvataggio marittimo attraverso la SMIT Salvage e nel segmento dell'energia offshore. L'azienda ha una flotta di oltre 600 unità navali e dà lavoro a più di 10mila persone.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito. Booking.com







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail