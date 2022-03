Nel 2021 i ricavi del gruppo armatoriale cinese COSCO sono aumentati del +94,8%

EBIT in crescita del +629,5%

Confermando la crescita del +799,3% del valore dell'utile per gli azionisti registrata nell'esercizio annuale 2021, che si è attestato a circa 89,30 miliardi di yuan ( del 25 gennaio 2022), oggi COSCO Shipping Holdings Co. ha presentato altri dati preliminari del bilancio 2021 a partire dai ricavi che - ha annunciato il gruppo armatoriale cinese - sono risultati pari a 333,69 miliardi di yuan (52,8 miliardi di dollari), con un incremento del +94,8% sull'esercizio annuale 2020. È atteso inoltre un EBIT di 131,54 miliardi di yuan, valore superiore del +629,5% rispetto a quello registrato nel 2020.

COSCO ha confermato che lo scorso anno la propria flotta di portacontainer ha trasportato volumi di carico pari a 26,9 milioni di teu, con una progressione del +2,2% sull'anno precedente.