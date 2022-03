11 marzo 2022

Ordine a Samsung Heavy Industries per quattro nuove portacontainer da 7.000 teu

Commessa del valore di circa 496 milioni di dollari

Il gruppo cantieristico sudcoreano Samsung Heavy Industries (SHI) ha ottenuto una commessa per la costruzione di quattro portacontainer da 7.000 teu. L'ordine - ha specificato oggi l'azienda - è stato emesso da un armatore regionale europeo ed ha un valore complessivo di 609,1 miliardi di won (496 milioni di dollari). Le nuove navi, che saranno consegnate entro la fine del 2024, avranno un sistema di propulsione dual-fuel e saranno in grado di essere alimentate a gas naturale liquefatto.







