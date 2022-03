11 marzo 2022

Ok della IX Commissione della Camera ai nuovi presidenti delle AdSP della Sicilia Orientale e Adriatico Centrale

Via libera alle nomine di Di Sarcina e Garofalo

Mercoledì la Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati ha dato parere favorevole alle proposte di nomina di Francesco Di Sarcina a presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dl Mare di Sicilia Orientale e di Vincenzo Garofalo a presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Il prossimo presidente dell'AdSP che governa i porti siciliani di Augusta e Catania è segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. In precedenza Di Sarcina, in ambito portuale, aveva ricoperto cariche di dirigente e segretario generale dell'Autorità Portuale di Messina.

Vincenzo Garofalo. prossimo presidente dell'ente portuale sotto la cui giurisdizione ricadono i porti di Ancona, Ortona, Pesaro, Pescara e San Benedetto del Tronto, è stato presidente dell'Autorità Portuale di Messina.



