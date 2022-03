11 marzo 2022

Firmato il contratto per la Fase 2 del ribaltamento a mare del cantiere navale di Fincantieri a Genova

I lavori hanno un valore di 338,7 milioni di euro

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha firmato con il Consorzio Stabile Grandi Lavori, mandatario del RTI costituito con Consorzio Integra Società Cooperativa e Trevi Spa, il contratto per la Fase 2 del ribaltamento a mare di Fincantieri, progetto per la realizzazione di nuove aree sottratte al mare per l'ampliamento del cantiere navale del gruppo navalmeccanico a Sestri Ponente, nel porto di Genova. L'ente portuale ha specificato che l'atto dà avvio alla fase di progettazione esecutiva con la prospettiva di poter avviare le attività preliminari di cantiere in primavera avendo già quasi ultimato tutti i rilievi e sondaggi propedeutici.

«Con la firma del contratto - ha sottolineato il presidente dell'AdSP, Paolo Emilio Signorini - si entra nel vivo della progettazione ed esecuzione di un'opera di grande rilevanza per il comparto dell'industria navale genovese che rappresenta un'eccellenza nel panorama internazionale e una risorsa economica e occupazionale importante per il porto e il territorio. Insieme alle altre 29 opere del Programma straordinario, di cui oltre l'80% già cantierate o di prossimo avvio, consolida e accrescere la leaderhip del primo porto italiano».

I lavori, del valore di 338,7 milioni di euro, prevedono l'espansione delle aree industriali e la realizzazione di un nuovo super bacino da 440 metri che consentirà anche la costruzione di navi di grandi dimensioni. Inoltre, verrà migliorata l'accessibilità via terra con lo spostamento della linea ferroviaria a monte.



