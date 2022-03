11 marzo 2022

Greenpeace esorta l'Europa a vietare qualsiasi importazione di combustibili fossili dalla Russia

Attualmente - denuncia l'organizzazione - 69 navi cisterna con gas e petrolio russo sono dirette in Europa

Greenpeace ha esortato l'Europa a vietare qualsiasi importazione di combustibili fossili dalla Russia come misura immediata per indebolire l'azione di guerra contro l'Ucraina e salvare vite umane. L'organizzazione ambientalista ha denunciato che attualmente sono almeno 148 le petroliere e le gasiere che dall'inizio dell'invasione, il 24 febbraio, hanno lasciato la Russia, di cui 69 dirette in Europa e, nonostante il divieto all'arrivo di navi russe dichiarato da alcune nazioni europee, questi carichi giungono su navi registrate in altri Paesi.

«L'enorme numero di navi cisterna che attraversano i nostri mari cariche di petrolio e gas russi - ha sottolineato Rosie Rogers, responsabile per il settore dell'energia di Greenpeace UK - costituisce un segno tangibile della nostra dipendenza dai combustibili fossili e la prova che ciò costituisce il maggior contributo finanziario alla guerra di Putin. L'Europa verserà sino a 285 milioni di euro al giorno per il petrolio russo, il che sostiene il suo sforzo bellico mentre le nostre bollette continuano a rincarare. L'Europa - ha evidenziato - deve stare al fianco del popolo ucraino facendo tutto il possibile per evitare di finanziare la macchina da guerra di Putin e per liberarsi del gas e del petrolio».

«Dobbiamo - ha proseguito Rogers - smettere del tutto di fare benzina e abbiamo le tecnologie per farlo. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è la volontà politica dell'UE di realizzare un programma senza precedenti per liberare l'Europa dalla sua dipendenza dal gas, qualunque sia la sua provenienza. Abbiamo bisogno di un piano di emergenza per isolare le case, trasformare rapidamente i trasporti in modo che funzionino con energie rinnovabili e aumentare l'energia solare ed eolica, che è sempre meno costosa. Ciò creerà posti di lavoro, ridurrà le bollette energetiche, affronterà la crisi climatica e ridurrà la nostra dipendenza dal gas importato».



