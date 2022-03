14 marzo 2022

A febbraio il porto di Singapore ha movimentato 45,1 milioni di tonnellate di carichi (-5,0%)

Le merci in container sono state pari a 27,5 milioni di tonnellate (-3,0%)

A febbraio 2022, per il settimo mese consecutivo, il volume di traffico containerizzato movimentato dal porto di Singapore ha registrato una flessione essendo stato pari a 27,5 milioni di tonnellate, con un calo del -3,0% sul febbraio 2021. In termini di contenitori da 20 piedi movimentati, il traffico dei container è risultato pari ad oltre 2,8 milioni di teu (-1,3%). Lo scorso mese sono diminuiti anche i volumi di rinfuse, con il traffico petrolifero che si è attestato a 14,1 milioni di tonnellate (-5,9%) e quello di rinfuse di altra tipologia a 1,5 milioni di tonnellate (-34,7%). Unica voce in crescita quella delle merci convenzionali con quasi 2,0 milioni di tonnellate (+7,9%). Complessivamente a febbraio 2022 il traffico delle merci è stato di 45,1 milioni di tonnellate (-5,0%).

Nel primo bimestre di quest'anno l'hub portuale asiatico ha movimentato un totale di 97,2 milioni di tonnellate di carichi, con una riduzione del -1,3% sui primi due mesi del 2021. Le merci in container sono state pari a 58,0 milioni di tonnellate (-1,8%) con una movimentazione di contenitori pari a 6,0 milioni di teu (-0,8%). Le merci convenzionali sono ammontate a 3,8 milioni di tonnellate (+7,0%), le rinfuse petrolifere a 32,1 milioni di tonnellate (+2,5%) e le altre rinfuse a 3,2 milioni di tonnellate (-28,3%).



