15 marzo 2022

Evergreen, Yang Ming e Wan Hai hanno archiviato il 2021 con uno straordinario aumento dei risultati finanziari

Evergreen ha ordinato al cantiere Hudong-Zhonghua tre portacontainer da 24.000 teu

Nell'esercizio annuale 2021 le tre principali compagnie di navigazione containerizzate taiwanesi Evergreen, Yang Ming e Wan Hai Lines (WHL) hanno registrato uno straordinario aumento delle performance finanziarie che hanno raggiunto cifre record di gran lunga superiori ai precedenti risultati registrati nella storia delle tre aziende.

Lo scorso anno la sola Evergreen ha ottenuto ricavi pari al picco storico di 489,4 miliardi di dollari di Taiwan (17,2 miliardi di dollari USA), con una crescita del +136,3% rispetto al 2020. Assai più contenuto l'incremento dei costi operativi che sono ammontati a 187,4 miliardi di dollari taiwanesi (+16,0%). Utile operativo e utile netto hanno raggiunto rispettivamente i livelli record di 284,9 miliardi (+721,7%) e 263,1 miliardi di dollari taiwanesi (+814,6%). Anche nel solo quarto trimestre del 2021 la compagnia ha registrato ricavi record essendosi attestati a 156,0 miliardi, con un rialzo del +141,2% sul periodo ottobre-dicembre dell'anno precedente. L'utile operativo e l'utile netto trimestrali hanno segnato notevoli incrementi del +418,6% e del +433,1% essendo stati pari a 97,8 miliardi e 86,2 miliardi di dollari di Taiwan, cifre che risultano di poco inferiori solo a quelle record del terzo trimestre del 2021.

Intanto Evergreen ha reso noto oggi di aver ordinato al cantiere navale cinese Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co. la costruzione di tre portacontainer da 24.000 teu, commessa che ha un valore complessivo compreso tra 500 e 550 milioni di dollari, per un investimento per ciascuna nave pari a 160-190 milioni di dollari.

Anche le principali voci del conto economico dell'anno 2021 di Yang Ming mostrano cifre record a partire dai ricavi che sono stati pari a 333,7 miliardi di dollari taiwanesi (+120,6%). Eccezionali anche gli incrementi dei valori dell'utile operativo e dell'utile netto che sono ammontati rispettivamente a 203,4 miliardi (+945,1%) e 165,6 miliardi (+1.258,9%). Nel solo ultimo trimestre dello scorso anno Yang Ming ha registrato nuovi record trimestrali, con ricavi attestatisi a 102,7 miliardi di dollari taiwanesi (+123,1%), l'utile operativo a 69,4 miliardi (+380,2%) e l'utile netto a 55,5 miliardi (+447,0%).

Wan Hai, la terza compagnia containerizzata taiwanese per capacità di carico della flotta, ha chiuso l'anno 2021 con ricavi record pari a 228,0 miliardi (+178,5%) e valori record sono stati raggiunti anche dall'utile operativo e dall'utile netto risultati pari rispettivamente a 127,7 miliardi (+898,9%) e 103,4 miliardi di dollari taiwanesi (+810,6%). Nel solo ultimo trimestre del 2021 i ricavi sono stati pari a 70,6 miliardi (+152,8%), l'utile operativo al valore record di 43,8 miliardi (+410,5%) e l'utile netto a 34,1 miliardi di dollari di Taiwan (+339,1%).













