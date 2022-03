16 marzo 2022

Lloyd's Register celebra 150 anni di attività in Italia

“Discovery Princess” è la 75esima nave costruita da Fincantieri in classe LR

La società di classificazione navale britannica Lloyd's Register (LR) ha celebrato i propri 150 anni di attività in Italia. Il traguardo è stato festeggiato oggi in occasione di un incontro avvenuto presso la sede di Trieste della Fincantieri nel corso del quale l'amministratore delegato di LR Group, Nick Brown, ha omaggiato Giorgio Gomiero e Pierluigi Punter, rispettivamente direttore Operations e responsabile Progettazione di Concetto della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri, di una targa commemorativa raffigurante la Discovery Princess, la 75esima nave costruita da Fincantieri in classe LR che l'azienda navalmeccanica italiana ha consegnato a Princess Cruises all'inizio di quest'anno.

Fin dall'assunzione del primo ispettore navale, avvenuta a Genova nel 1872, il Lloyd's Register ha lavorato in Italia contribuendo alla sua leadership mondiale nel settore delle navi passeggeri. Con un ricchissimo patrimonio comune in ambito marittimo, LR e Fincantieri hanno raggiunto insieme importanti primati nel settore, come la Carnival Destiny, consegnata nel 1996, all'epoca la prima nave da crociera sopra le 100mila tonnellate di stazza lorda e più grande al mondo. La collaborazione fra il LR e Fincantieri risale al 1990. Le 75 navi costruite complessivamente da Fincantieri in classe LR per diversi armatori ammontano a un totale di oltre sei milioni di tonnellate di stazza lorda. Quest'anno Fincantieri consegnerà altre quattro navi da crociera in classe LR.

«Il LR - ha dichiarato Nick Brown in occasione dell'incontro odierno a Trieste - è estremamente orgoglioso della collaborazione di lunga data con Fincantieri, con la quale condividiamo una visione comune di maggiore sostenibilità e di accelerazione dell'applicazione di tecnologie digitali all'interno di complessi progetti di nuova costruzione. Siamo entusiasti di festeggiare insieme le 75 navi costruite in classe LR proprio nell'anno in cui il LR celebra i suoi 150 anni di attività in Italia».

«È un piacere - ha affermato per Fincantieri Giorgio Gomiero - celebrare una partnership così importante e durevole con il Lloyd's Register, specialmente in una situazione complessa come quella che stiamo vivendo. Siamo profondamente convinti che per raggiungere gli ambiziosi traguardi che ci siamo prefissati sia necessario stabilire rapporti di collaborazione solidi e produttivi, basati sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di una visione che sia sempre orientata al futuro e al miglioramento continuo».





