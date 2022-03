17 marzo 2022

A febbraio i porti marittimi cinesi hanno movimentato 301,5 milioni di tonnellate di merci internazionali (-5,0%)

Il traffico dei container è stato pari a 17,3 milioni di teu (+4,1%)

Se lo scorso mese il traffico complessivo movimentato dai porti cinesi ha registrato un incremento del +5,3% sul febbraio 2021 essendo ammontato a 1,06 miliardi di tonnellate rispetto a 1,00 miliardi a febbraio 2021, il solo traffico commerciale con l'estero movimentato dai porti cinesi ha segnato per il secondo mese consecutivo una contrazione essendosi attestato a 336,2 milioni di tonnellate, in calo del -5,7% rispetto a 356,5 milioni a febbraio 2021. È necessario segnalare che le festività del capodanno cinese, usualmente celebrate per 15 giorni a partire dal giorno di festa con la chiusura delle principali attività economiche nazionali, quest'anno è stato festeggiato il primo febbraio e il 12 febbraio nel 2021.

Lo scorso mese i soli porti marittimi cinesi hanno movimentato 709,9 milioni di tonnellate di carichi (+2,8%), di cui 301,5 milioni di tonnellate di merci internazionali (-5,0%), mentre gli inland port hanno movimentato 347,1 milioni di tonnellate (+11,0%), di cui 34,7 milioni di tonnellate di carichi internazionali (-11,1%).

Relativamente al solo traffico dei container, a febbraio 2022 i porti cinesi hanno movimentato un totale di 19,4 milioni di teu (+4,6%), di cui 17,3 milioni di teu nei porti marittimi (+4,1%) e quasi 2,2 milioni di teu nei porti interni (+9,0%). I più consistenti volumi di traffico containerizzato sono stati movimentati dai porti di Shanghai con 3,8 milioni di teu (+11,7%), Ningbo-Zhoushan con 2,3 milioni di teu (-0,9%), Shenzhen con 1,8 milioni di teu (-13,3%), Qingdao con 1,6 milioni di teu (+6,5%), Guangzhou con 1,5 milioni di teu (+7,0%) e Tianjin con 1,2 milioni di teu (+0,8%).

Nel primo bimestre del 2022 gli scali portuali cinesi hanno movimentato complessivamente 2,36 miliardi di tonnellate di merci, con una progressione del +2,7% sullo stesso periodo dello scorso anno, di cui 1,57 miliardi di tonnellate movimentate dai porti marittimi (+2,7%) e 786,8 milioni dagli inland port (+2,6%). Il solo traffico con l'estero totalizzato dai porti cinesi è stato di 734,6 milioni di tonnellate (-3,9%), di cui 663,7 milioni nei porti marittimi (-2,7%) e 71,0 milioni di tonnellate nei porti interni (-14,0%).



