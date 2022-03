17 marzo 2022

Fedespedi, finalmente riconosciuto all'attività dell'impresa di spedizioni il respiro internazionale che le è proprio

Convegno a Roma organizzato dalla Federazione assieme a CNEL e Confetra

In occasione dell'odierno convegno a Roma, presso la sede del CNEL, dal titolo “La riforma del Codice Civile in materia di contratto di spedizioni ideata da Fedespedi - Semplificazione, modernità e uno sguardo aperto sul mondo” la Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali ha presentato le modifiche alla disciplina civilistica del contratto di spedizioni. «La riforma - ha spiegato Ciro Spinelli, presidente del Legal Advisory Body di Fedespedi - valorizza la componente fiduciaria del rapporto tra imprese di spedizioni - industria produttiva: viene finalmente riconosciuta la figura del freight forwarder quale “advisor”, consulente d'impresa sull'internazionalizzazione a 360°. Il riferimento alle convenzioni internazionali applicabili e alle diverse modalità di esecuzione del trasporto, inoltre, dà finalmente all'attività dell'impresa di spedizioni il respiro internazionale che le è proprio nei tempi moderni».



