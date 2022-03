21 marzo 2022

Nel primo bimestre del 2022 il traffico delle merci nel porto di Barcellona è aumentato del +8% grazie alle rinfuse liquide

Stabili le rinfuse secche. Calo dei container

L'Autorità Portuale di Barcellona ha reso noto che nel primo bimestre di quest'anno il traffico delle merci movimentato complessivamente dallo scalo portuale catalano ha registrato un incremento del +8% rispetto allo stesso periodo del 2021 essendosi attestato a 11,3 milioni di tonnellate. L'ente ha specificato che è la crescita è in gran parte dovuta al forte aumento delle rinfuse liquide che sono ammontate a 2,1 milioni di tonnellate (+69,3%), performance positiva generata principalmente dal notevole aumento del gas naturale (+213%), dei biocarburanti (+155%) e della benzina (+85%). In particolare, a seguito della chiusura del gasdotto Maghreb Europe (Algeria-Cadice) è aumentata la fornitura via mare di gas naturale liquefatto al mercato spagnolo e nel contempo sono state diversificate anche le fonti delle importazioni: così, nel caso dell'impianto di Barcellona, il GNL è arrivato dagli USA, dall'America Centrale e dal Golfo Persico.

Quanto al traffico delle rinfuse solide, nei primi due mesi del 2022 la movimentazione complessiva è stata di 666mila tonnellate, volume analogo a quello dell'anno precedente. Nel settore dei container il traffico è stato pari a 557.501 teu, con un calo del +6,3% che - ha specificato l'ente portuale - è dovuto principalmente alla flessione registrata dal traffico containerizzato di transito (-12,4%). I contenitori pieni all'esportazione sono risultati in diminuzione del -3,7%, mentre le importazioni di container pieni sono aumentate del +4,9%.

Relativamente ai principali partner commerciali del porto spagnolo, la Cina continua ad essere il principale cliente del porto di Barcellona sia in termini di import che di export, con una quota di mercato del 29%. Seguono gli Stati Uniti con una quota del 6%; Turchia (5%), India (4,2%) e Corea del Sud (3,3%).

Nel primo bimestre di quest'anno le unità di trasporto intermodale trasportate principalmente dai servizi che collegano il porto di Barcellona con diverse destinazioni in Italia e Nord Africa sono invece aumentate del +16% salendo a 63.501 uti. Si mantiene invece negativo il trend di uno dei settori più colpiti dalla pandemia, quello delle automobili, con un traffico che nel solo mese di febbraio del 2022 è diminuito del -27,5% con soli 59mila veicoli movimentati.

Nei primi due mesi dell'anno il traffico delle crociere nel porto catalano, che nel corrispondente periodo del 2021 era fermo a causa delle restrizioni per la pandemia, è stato di 48mila passeggeri. Nel segmento dei traghetti è stata segnata una crescita del +103,2% con 102mila passeggeri.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito. Booking.com







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail