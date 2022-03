21 marzo 2022

Lineas sarà la prima ad introdurre un fuel surcharge nel settore ferroviario europeo

Attualmente si prevede sarà compreso tra il 3,5% e l'8,1% della tariffa di spedizione

Il prossimo primo aprile Lineas, il principale operatore ferroviario privato europeo del settore cargo, introdurrà un sovrapprezzo per coprire l'aumento dei costi dell'energia. Si tratta del primo surcharge adottato da una primaria società ferroviaria europea per far fronte alla crescita delle spese energetiche. Annunciando l'adozione del rincaro, Lineas ha specificato che altri operatori ferroviari introdurranno a breve analoghi sovrapprezzi.

Lineas ha evidenziato che i prezzi dell'energia, a seguito della guerra in Ucraina e delle preoccupazioni per una possibile carenza degli approvvigionamenti, sono schizzati alle stelle e all'EEX, il principale mercato energetico in Europa, il prezzo spot per Megawattora è più che triplicato rispetto al prezzo medio del 2021. Anche il gasolio, che le società ferroviarie utilizzano laddove le locomotive elettriche non possono funzionare - ha precisato Lineas - è diventato notevolmente più costoso. La società belga ha specificato che questo aumento dei prezzi non può più essere assorbito da Lineas che è costretta a trasferire i costi energetici sui propri clienti.

«Ognuno di noi - ha affermato il direttore commerciale di Lineas, Lars Redeligx - riscontra l'aumento dei prezzi dell'energia quando guidiamo verso una stazione di servizio. Anche le società ferroviarie stanno enormemente soffrendo. Non possiamo continuare ad essere l'unico mezzo di trasporto che non trasferisce i crescenti costi dell'energia. Ciò è sicuramente vero per le società private come noi, ma anche per i concorrenti statali la soluzione non può essere che il contribuente copra l'aumento della bolletta energetica. Quindi Lineas applicherà un supplemento energetico dinamico al fine di offrire soluzioni di trasporto ferroviario sostenibili».

Lineas ha reso noto che il sovrapprezzo differirà fra i trasporti nazionali e quelli internazionali per tenere conto delle differenze nel modo in cui l'energia viene addebitata alle società ferroviarie ed ha precisato che, sulla base dell'attuale prezzo spot di 300 euro per Megawattora, il surcharge sarà compreso tra il 3,5% in Olanda e l'8,1% in Germania.



