21 marzo 2022

Genova Industrie Navali cede Tecnavi alla De Wave

La società progetta, realizza e installa sistemi di condizionamento in ambito navale

La genovese De Wave, specializzata nella progettazione, realizzazione e installazione di sistemi integrati di arredi navali, cabine, aree pubbliche e cucine in particolare sulle navi da crociera, ha comprato la concittadina Tecnavi, società del gruppo Genova Industrie Navali (GIN) che opera nel settore della progettazione, realizzazione e installazione principalmente su navi da crociera e piattaforme offshore di impianti di condizionamento, ventilazione, refrigerazione nonché nell'arredo di aree tecniche della nave. De Wave ha reso noto che l'accordo è stato formalizzato nei dettagli in queste ore e diventerà immediatamente operativo anche in vista di ulteriori acquisizioni nel settore specifico dell'impiantistica da parte della stessa De Wave.

Frutto dell'aggregazione di tre marchi storici dell'arredo navale (De Wave, gruppo Precetti e Spencer Contract), ad ottobre 2019 la proprietà del gruppo De Wave è passata dalla lussemburghese Xenon Private Equity al fondo di investimento americano Platinum Equity che fa capo al finanziere californiano Tom Gores. Il gruppo genovese, guidato dall'amministratore delegato Riccardo Pompili, quest'anno dovrebbe sfiorare un fatturato complessivo di 300 milioni di euro a fronte di un fatturato 2021 di circa 210 milioni.

Il gruppo Genova Industrie Navali è nato nel 2008 dalla fusione fra due industrie genovesi della costruzione e della riparazione navale, ovvero i Cantieri Mariotti e la San Giorgio del Porto.



