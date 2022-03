21 marzo 2022

Filt-Cgil e Fit-Cisl, dal Mise prime aperture per un confronto sulla vertenza Moby-Tirrenia

Nei prossimi giorni - hanno annunciato i sindacati - saranno convocate assemblee su ogni singola nave

«Finalmente il Ministero dello Sviluppo economico ha preso atto delle ragioni della nostra protesta». Lo hanno annunciato Filt-Cgil e Fit-Cisl rendendo noto che, a seguito del presidio odierno delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo Onorato (Moby, Cin e Toremar) davanti al Mise, c'è stata una conseguente convocazione da parte dei funzionari del Ministero. «Abbiamo ricevuto - hanno riferito le due organizzazioni sindacali - l'impegno a trasferire ai commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la necessità di dare evidenza alla tutela occupazionale nel caso in cui non si arrivasse all'accordo sul piano del risanamento del debito con il gruppo Onorato».

Secondo Filt-Cgil e Fit-Cisl, si tratta di «un primo importante passo in avanti per l'avvio di un confronto utile a rasserenare le migliaia di lavoratori coinvolti. Nei prossimi giorni - hanno specificato i sindacati - saranno convocate le assemblee su ogni singola nave per le opportune valutazioni sul proseguimento della vertenza».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito. Booking.com







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail