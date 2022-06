1 giugno 2022

L'AdSP del Tirreno Centro Settentrionale vince in Corte di appello contro Compagnia Porto Civitavecchia

Annullati i lodi arbitrali che avevano condannato l'ente portuale al pagamento di ingenti somme

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha reso noto che la Corte di appello di Roma, con sentenza non definitiva di ieri, ha accolto l'appello proposto dall'ente portuale e ha annullato i lodi arbitrali che avevano condannato l'AdSP al pagamento di ingenti somme a Compagnia Porto di Civitavecchia Spa in relazione alla mancata realizzazione della Darsena Energetica e Grandi Masse (ora denominata Darsena Mare Nostrum). Inoltre la Corte di appello ha nominato un consulente tecnico d'ufficio per verificare i maggiori oneri sopportati dall'Autorità di Sistema Portuale in relazione alla mancata realizzazione dell'opera da parte di Compagnia Porto.

«Si tratta - ha commentato il presidente dell'AdSP, Pino Musolino - di un altro importante risultato che non va solo nella direzione di un'ulteriore sostanziale riduzione del volume economico dei contenziosi con benefici effetti sul bilancio, ma imprime slancio alla realizzazione di un'opera fondamentale - la Darsena Mare Nostrum - che la Regione Lazio si è detta disponibile a finanziare con 50 milioni di euro e che si inserisce nella visione tracciata dal nuovo Piano di Sviluppo Strategico del porto, con l'obiettivo di creare quello sviluppo industriale del quale il nostro hub e il territorio hanno urgente bisogno».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito. Booking.com







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail