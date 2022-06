14 giugno 2022

Paolo Pessina è stato riconfermato presidente di Assagenti Genova

Eletti il nuovo consiglio direttivo e gli altri organi statutari per il biennio 2022-2024

Paolo Pessina, consigliere delegato di Hapag-Lloyd Italy e business administration QSC Hapag Lloyd, è stato riconfermato presidente di Assagenti dall'assemblea elettiva dell'associazione degli agenti marittimi genovesi che ha eletto il nuovo consiglio direttivo e gli altri organi statutari per il biennio 2022-2024.

«Ringrazio il consiglio di Assagenti - ha commentato Pessina - che mi ha voluto confermare presidente dell'associazione che conta ad oggi, 108 aziende e più di 2.000 addetti diretti; numeri significativi per l'economia della nostra città e per il suo indotto. È per me un grande onore e riaffermo l'impegno a battermi per una rappresentanza sempre più efficace di tutta l'economia marittima genovese sia presso le istituzioni sia presso l'opinione pubblica e le altre realtà associative, in Italia».

Il nuovo consiglio direttivo che affiancherà Pessina durante il mandato; precisamente risulta costituito, per il settore agenti marittimi servizi linea - agenti aerei - agenti generali - agenti interni, da Angelo Chiarlo (ONE Ocean Network Express), Gianluca Croce (Le Navi Agenzia Marittima), Eugenio Domicolo (Arkas Italia), Filippo Gallo (Medmar), Paolo Lo Bianco (CMA CGM Italy), Aldo Negri (Yang Ming Italy), Giulio Schenone (Medov), per il settore agenti marittimi servizi tramp - agenti manning da Paolo Albanese (Campostano Anchor), Andrea Boesgaard (Trumpy Hugo), Cynthia Cignolini (Euragent), Gian Enzo Duci (Enterprise Shipping Agency), Carolina Villa (Ship & Crew Services) e per il settore mediatori marittimi da Alberto Banchero (Banchero Costa & C.), Camillo Campostano (Anchor Chartering), Maurizio Gozzi (HB Shipping), Luigi Risso (Genoa Sea Brokers). Presidente del Gruppo Giovani di Assagenti è Gian Alberto Cerruti (Gastaldi & C.).



