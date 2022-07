1 luglio 2022

Accordi per la realizzazione di sei nuovi terminal portuali in Brasile

Previsti investimenti privati pari a due miliardi di dollari

Il governo brasiliano procedere nella strategia di privatizzazione di operazioni portuali e logistiche. Mercoledì il ministro delle Infrastrutture, Marcelo Sampaio, ha siglato altri sei contratti TUP (Terminal de Uso Privado), accordi attraverso i quali società private possono operare terminal concessi dall'Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), l'agenzia governativa per le vie navigabili, Con i sei sottoscritti mercoledì, sinora il Ministero ha firmato 138 contratti TUP, in gran parte per la costruzione di nuovi terminal.

I sei nuovi contratti sono stati siglati con Louis Dreyfus Company Brasil, Terminal Portuário Logístico (TPL), Empresa Brasileira de Terminais e Armazéns Gerais (EBT) (SP), Atem's Distribuidora de Petróleo, Lajes Logística e Porto Guará Infraestrutura e sono relativi alla realizzazione di terminal nei porti di Ponta de Pedras, Santos, Santarém, Manaus e Paranaguá. Da parte privata è previsto un investimento complessivo di 10,47 miliardi di real (2,0 miliardi di dollari).



