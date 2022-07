Eurogate e HHLA annunciano la sospensione delle trattative per una stretta cooperazione

Le due aziende tedesche hanno spiegato che l'attuale situazione geopolitica non offre condizioni stabili

A 27 mesi dall'annuncio dell'avvio di trattative per valutare la possibilità di cooperare nel settore della movimentazione portuale dei container ( del 29 maggio 2020), mercato che le vede leader nazionali e tra i principali operatori in ambito europeo, le società terminaliste tedesche Eurogate e Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) hanno comunicato di aver deciso di rinviare i loro colloqui sino a quando le condizioni per proseguirli con successo non saranno nuovamente sufficientemente stabili, condizioni che attualmente sono invece inficiate da una situazione geopolitica dagli effetti imprevedibili.