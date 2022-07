7 luglio 2022

Firma a Roma dei cluster marittimi europei del progetto MED BAN sull'economia blu

Promuove una nuova strategia industriale per l'Europa verso un modello economico sempre più sostenibile e digitale

Ieri a Roma. presso la sede della Federazione del Mare, è stato firmato dai cluster marittimi europei partners il progetto Mediterranean Blue Accelerator Network - MED BAN che, selezionato e cofinanziato dalla Commissione Europea, si propone di promuovere una nuova strategia industriale per l'Europa verso un modello economico sempre più sostenibile e digitale. Scopo del progetto è migliorare la competitività dell'ecosistema delle PMI europee legate all'economia del mare con un'azione coordinata dai cluster di settore volta ad individuare ed implementare un a qualificata attività di consulenze tecniche su specifiche tematiche innovative con l'obiettivo di sviluppare un partenariato strategico ( Eurocluster) nel lungo termine che possa offrire alle imprese servizi di consulenza e di supporto tecnico sempre più orientati alla transizione verde e digitale.

L'obiettivo principale di Medban è quello di lanciare i sei elementi costitutivi che saranno alla base di una piattaforma di servizi di accelerazione dinamica, basata sui cluster blu, per catalizzare le regioni costiere e i porti del Mediterraneo a funzionare come un ecosistema aperto e innovativo in rete di hub dell'economia blu, basato su infrastrutture intelligenti e verdi, in stretta connessione con i Paesi del Nord e del Sud del Mediterraneo, diversificando così il loro modello di business, la creazione di occupazione, lo sviluppo economico e le fonti di reddito.

Il progetto riunisce i cluster marittimi di Francia (Pôle Mer Méditerranée), Grecia (Strategic ITC Cluster), Italia (Cluster Big e Federazione del Mare), Portogallo (Forum Oceano) e Spagna (Cluster Marítimo de las Illes Balears).



