8 luglio 2022

Yang Ming segna nuovi record di ricavi mensili, trimestrali e semestrali

Nel solo mese di giugno 2022 sono stati totalizzati circa 1,3 miliardi di dollari americani (+40,6%)

Lo scorso mese la compagnia di navigazione containerizzata taiwanese Yang Ming ha stabilito il proprio nuovo record storico di ricavi mensili avendo registrato introiti pari a 38,7 miliardi di dollari di Taiwan (1,3 miliardi di dollari USA), con un incremento del +40,6% sul giugno 2021 e con un aumento di 848 milioni di dollari di Taiwan sul precedente record del marzo 2022.

Al 30 giugno 2022 la compagnia ha segnato anche altri due record storici: quelli dei valori dei ricavi ottenuti in un semestre e in un trimestre. Il nuovo picco massimo semestrale conseguito nei primi sei mesi di quest'anno è di 216,1 miliardi di dollari taiwanesi, con una crescita del +59,5% sulla prima metà del 2021 e un rialzo di 17,2 miliardi sul precedente record segnato nel secondo trimestre del 2021. Il nuovo record storico trimestrale è stato realizzato nel secondo periodo trimestrale del 2022 con 109,4 miliardi di dollari taiwanesi, con una progressione del +49,4% sul valore del corrispondente periodo del 2021 e con una variazione differenziale di 2,7 miliardi rispetto al precedente record del primo trimestre del 2022.





