13 luglio 2022

Il capitano di vascello Minervino è il nuovo segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

È stato nominato all'unanimità dal Comitato di gestione dell'ente

Stamani il capitano di vascello Salvatore Minervino, su proposta del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Vincenzo Garofalo, è stato nominato all'unanimità dal Comitato di gestione nuovo segretario generale dell'ente. Minervino, 60 anni, nato a Napoli, è l'attuale direttore marittimo dell'Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti.

Per individuare la persona idonea all'incarico di segretario generale, l'AdSP aveva pubblicato un avviso pubblico, con scadenza il 23 maggio per acquisire da parte dei soggetti interessati i requisiti professionali e curriculari, secondo quanto indicato dall'articolo 10 della legge 84 del 1994. Le candidature presentate sono state 19, da cui il presidente Garofalo, dopo l'esame di tutti i curricula, ha individuato in Minervino le necessarie competenze a ricoprire l'incarico.

«Con la nomina del nuovo segretario generale - ha commentato Garofalo - si chiude oggi un percorso che ha portato al completamento della governance dell'AdSP e che consentirà a tutta la struttura, e anche al sottoscritto, di lavorare al meglio per il futuro dell'Autorità di Sistema Portuale».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail