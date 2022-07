14 luglio 2022

A giugno il traffico delle merci nel porto di Singapore è diminuito del -1,3%

Nei primi sei mesi di quest'anno i container sono stati pari a 18,4 milioni di teu (-1,8%)

Lo scorso mese il traffico delle merci movimentato dal porto di Singapore ha registrato la sesta variazione percentuale di segno negativo consecutiva essendo ammontato a 48,1 milioni di tonnellate, con una flessione del -1,3% sul giugno 2021. Assai più persistente il trend negativo dei soli carichi containerizzati che è in atto consecutivamente da 11 mesi e che a giugno 2022 ha visto la movimentazione di 29,0 milioni di tonnellate di merci in container, con una diminuzione del -3,7% sul giugno 2021, variazione che è tuttavia di segno positivo se tale flusso di merci viene conteggiato in termini di contenitori da 20' piedi (teu) movimentati: su tale base il dato dello scorso mese è di quasi 3,2 milioni di teu, con una crescita del +1,7%. In calo è risultato anche il traffico delle rinfuse non petrolifere che si è attestato a 1,4 milioni di tonnellate (-15,9%), mentre lo scorso mese sono aumentati i volumi sia di merci convenzionali che di rinfuse petrolifere che hanno totalizzato rispettivamente 1,9 milioni di tonnellate (+13,6%) e 15,8 milioni di tonnellate (+3,3%).

Nel primo semestre del 2022 lo scalo portuale asiatico ha movimentato complessivamente 288,5 milioni di tonnellate di merci, volume che rappresenta una contrazione del -3,2% su quello della prima metà dello scorso anno e risulta assai distante dal record storico semestrale di 317,4 milioni di tonnellate segnato nel secondo semestre del 2017. Nei primi sei mesi di quest'anno le sole merci containerizzate sono state pari a 174,3 milioni di tonnellate (-4,0%) e sono state realizzate con una movimentazione di contenitori pari a 18,4 milioni di teu (-1,8%). Nel settore delle merci convenzionali il traffico è stato di 11,6 milioni di tonnellate (+13,0%), in quello delle rinfuse petrolifere di 92,9 milioni di tonnellate (-2,7%) e nel segmento delle rinfuse di altra tipologia di 9,6 milioni di tonnellate (-9,3%).

Nel solo secondo trimestre di quest'anno il porto ha movimentato un totale di 142,5 milioni di tonnellate di carichi, con una riduzione del -5,2% sul periodo aprile-giugno del 2021, di cui 86,5 milioni di tonnellate di merci in container (-5,1%) realizzate con una movimentazione di contenitori pari a 9,3 milioni di teu (-1,0%), 5,9 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+0,7%), 45,5 milioni di tonnellate di rinfuse petrolifere (-4,3%) e 4,6 milioni di tonnellate di rinfuse non petrolifere (-21,4%).









