14 luglio 2022

Accordo a Trieste per applicare la la crittografia quantistica anche al settore portuale e della logistica

È stato siglato da AdSP, SISSA, Università di Trieste, Area Science Park e CNR

Oggi l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Orientale ha sottoscritto assieme alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), all'Università degli Studi di Trieste, all'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park e al Consiglio Nazionale delle Ricerche un accordo il cui fine è la codifica e la protezione dei dati e delle comunicazioni tramite la crittografia quantistica. L'intesa costituisce il primo passo volto alla realizzazione di attività di disseminazione informativa, ricerca, sviluppo tecnologico e test applicativi il cui obiettivo è aprirsi quanto più possibile alla partecipazione di ulteriori soggetti interessati, pubblici e privati, nei settori della R&S&I e del trasporto e della logistica internazionali, con potenziali ricadute anche sul piano delle attività produttive.

L'accordo prevede, in particolare, la possibilità di creare partenariati ad hoc per lo sviluppo e l'implementazione di progetti pilota su catene logistiche selezionate di interesse per il sistema portuale dell'Adriatico Orientale.

In occasione della firma dell'accordo, avvenuta a Trieste presso la sede dell'AdSP alla Torre del Lloyd, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, Zeno D'Agostino, ha evidenziato che «oggi il porto è un sistema totalmente digitale e abbiamo bisogno di sicurezza dei dati. Da Trieste passano merci, treni e informazioni sensibili verso l'Europa e il resto del mondo. La comunicazione quantistica è lo strumento ideale, anzi è il futuro per questo tipo di sicurezza. Inoltre - ha reso noto D'Agostino - c'è un ruolo nuovo che vogliamo dare al porto, quello di hub tecnologico, dove la gestione dati, sia in termini di cavi sottomarini che di gestione di stock di grandi quantità di informazioni, è uno degli obiettivi a cui stiamo lavorando; la presenza a Trieste di importanti centri di ricerca non fa che favorire questo nostro approccio».



