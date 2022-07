15 luglio 2022

Navantia, con un accordo con Repsol, punta a diventare leader nella tecnologia dell'idrogeno per l'industria dello shipping

Esploreranno le opportunità nel campo della generazione di idrogeno rinnovabile

Navantia Seanergies, il nuovo marchio creato tre mesi fa dal gruppo navalmeccanico spagnolo Navantia per promuovere lo sviluppo delle proprie attività nel settore delle energie verdi, in particolare l'energia eolica offshore e l'idrogeno, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con il gruppo energetico spagnolo Repsol per esplorare le opportunità nel campo della generazione di idrogeno rinnovabile con lo scopo di posizionare la Spagna come un punto di riferimento internazionale nella produzione di questo combustibile verde.

In particolare, con l'intesa Navantia Seergies punta a diventare un'azienda di riferimento nel campo della decarbonizzazione dei trasporti marittimi attraverso l'impiego dell'idrogeno come combustibile, offrendo nel breve e medio termine soluzioni propulsive a basse emissioni e zero emissioni nel lungo termine, e affermandosi nel settore della catena del valore dell'idrogeno attraverso, tra l'altro, la produzione di componenti - come nel caso degli elettrolizzatori, un tassello fondamentale per garantire lo sviluppo di questa tecnologia - e l'industrializzazione degli impianti di generazione, sia in ambiente costiero che offshore.

L'intesa è basata sull'avvio da parte di Navantia Seenergies di una linea di produzione di elettrolizzatori all'interno dello stabilimento Ferrol del gruppo navalmeccanico, mentre Repsol promuoverà l'installazione di queste apparecchiature per la produzione di idrogeno rinnovabile.



