15 luglio 2022

SBB CFF FFS Cargo noleggia 35 nuove locomotive

Saranno prese in consegna nel 2024 e utilizzate per otto anni

La società ferroviaria merci elvetica SBB CFF FFS Cargo noleggerà 35 nuove locomotive Vectron prodotte dalla Siemens Mobility con lo scopo di rimpiazzare locomotive di vecchia generazione che nei prossimi anni giungeranno al termine del loro ciclo di vita. La locazione dei nuovi mezzi, che vede il coinvolgimento della tedesca NorthRail e della banca svizzera Reichmuth, inizierà nel 2024 e avrà una durata di otto anni. Il contratto include anche la manutenzione dei veicoli per un periodo di pari durata. I veicoli saranno realizzati nello stabilimento Siemens Mobility di Allach (Monaco di Baviera) e consegnati nel 2024.

Progettate per raggiungere una velocità massima di esercizio di 160 km/h, le nuove locomotive Vectron destinate alla società ferroviaria svizzera sono dotate del sistema europeo di controllo dei treni ETCS BL3 e dei necessari sistemi nazionali di protezione dei treni.



