19 luglio 2022

Primo Report di Sostenibilità unificato dei tre terminal di PSA nei porti italiani

Presenta gli obiettivi raggiunti nel 2021 e nei due anni precedenti

PSA ha presentato il proprio primo Report di Sostenibilità unificato dei terminal gestiti dal gruppo terminalista nei porti italiani di Genova e Porto Marghera che è stato stilato secondo le linee guida internazionali GRI e comprende tutti gli obiettivi di sostenibilità raggiunti dai terminal nel 2021 e nei due anni precedenti. Lo scorso anno i due terminal genovesi PSA Genova Pra' e PSA SECH e quello veneziano PSA Venice - Vecon hanno movimentato un traffico dei container pari a 3,07 milioni di di teu, con un incremento del +6,6% sul 2020, di cui 2,56 milioni di teu nello scalo del capoluogo ligure (+8,7%) e 514mila teu nel porto veneto (-2,9%).

Tra i principali risultati raggiunti nel corso del 2021 in tema di sostenibilità, la piantumazione di 300 alberi, pari a 76 tonnellate di CO2 assorbita, nell'ambito del progetto “Foresta di PSA Italy” che ha l'obiettivo di donare un albero a ciascuno degli oltre 900 lavoratori dei tre terminal. Inoltre è stata realizzata l'espansione dei collegamenti ferroviari da e per i terminal che ha portato un significativo abbattimento delle emissioni di CO2 ed è stata incrementata la quota di energia rinnovabile utilizzata nei tre terminal.

Il rapporto evidenzia anche le iniziative attuate mettendo assieme efficienza produttiva e sostenibilità ambientale, come il parco reefer modulare di PSA Genova Pra' in grado di adattarsi ai volumi di traffico del momento, il nuovo gate automatico di PSA SECH che riduce i temi di ingresso dei camion e abbatte le emissioni di anidride carbonica e il portale radiometrico a PSA Venice-Vecon che, consentendo di effettuare i controlli direttamente allo sbarco, riduce il numero di movimentazioni e velocizza le operazioni.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail