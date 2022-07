19 luglio 2022

21 Invest vende la società logistica polacca VGL Solid Group all'inglese Ligentia

L'azienda di Gdynia ha un network di 28 filiali e impiega 800 dipendenti

21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton con sede in Italia, Francia e Polonia, ha completato la vendita della partecipata VGL Solid Group, società logistica polacca, all'operatore di settore inglese Ligentia, società co-investita da Equistone Partners Europe.

VGL Solid Group opera attraverso un network di 28 filiali e impiega 800 dipendenti. L'azienda di Gdynia è il principale operatore di logistica polacco ed è leader di mercato nell'Europa Centrale. La società fornisce servizi di spedizione e trasporti via terra, mare e aria con destinazioni nazionali ed internazionali ed è specializzata nella gestione di tutti i processi logistici della supply chain, dalle fasi di approvvigionamento fino alla consegna delle merci.

Specificando che dal 2018 il percorso di sviluppo di VGL è stato affiancato dal proprio team locale polacco, 21 Invest ha evidenziato che nel periodo di investimento VGL Solid Group ha acquisito ed integrato con successo Solid Logistics, secondo operatore logistico polacco, consolidando ulteriormente la sua posizione sul mercato centroeuropeo e che sono stati inoltre realizzati significativi investimenti in automazione e digitalizzazione, aumentando l'efficienza operativa del gruppo e realizzando servizi dedicati alle esigenze di clienti eterogenei per settore e dimensione.

Nel quadriennio che va dal 2018 al 2022 VGL ha quadruplicato il fatturato, con oltre 400 milioni di euro previsti a fine 2022 e CAGR organico di oltre il 25% (40% considerando le acquisizioni).

«Questa operazione - ha commentato Alessandro Benetton, fondatore e managing partner di 21 Invest - è tra le più soddisfacenti nella storia di 21 Invest e dimostra che la nostra visione è trasversale, condividendo il medesimo approccio di creazione di valore nel lungo periodo tra il team italiano, francese e polacco».



