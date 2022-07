19 luglio 2022

Ok di Bruxelles ad un programma spagnolo di aiuti per il trasferimento delle merci dalla strada alla rotaia

Lo stanziamento è di 285 milioni di euro

La Commissione Europea ha approvato un programma spagnolo di aiuti al trasporto ferroviario delle merci del valore di 285 milioni di euro che sarà finanziato tramite il programma nazionale per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo del programma, che rimarrà in vigore sino alla fine del 2025, è di incoraggiare il trasferimento del trasporto delle merci dalla strada alla rotaia allo scopo di ridurre le emissioni di anidride carbonica. I fondi saranno destinati a sostenere la costruzione, l'adeguamento o il potenziamento delle banchine di carico nei terminal ferroviari nonché i loro collegamenti con le principali linee della rete ferroviaria nazionale. Inoltre sarà sovvenzionato l'acquisto o la ristrutturazione di carri ferroviari, inclusi quelli utilizzabili dai servizi di autostrada viaggiante.



