25 luglio 2022

Nel secondo trimestre il fatturato netto del gruppo logistico Kuehne + Nagel è cresciuto del +45%

Utile netto in rialzo del +79%

Nel secondo trimestre di quest'anno il fatturato netto del gruppo logistico elvetico Kuehne + Nagel è aumentato del +45% essendo ammontato a 10,47 miliardi di franchi svizzeri (10,7 miliardi di euro) rispetto a 7,24 miliardi di franchi svizzeri nel periodo aprile-giugno del 2021. In decisa crescita anche i valore del margine operativo lordo e dell'utile operativo, che si sono attestati rispettivamente a 1,27 miliardi (+62%) e 1,07 miliardi di franchi svizzeri (+78%), così come il rialzo dell'utile netto che è stato pari a 796 milioni di franchi (+79%).

Nel solo segmento delle spedizioni per via marittima il gruppo ha registrato un fatturato netto di 5,01 miliardi di franchi (+76%), un EBITDA di 599 milioni (+96%) e un utile operativo di 587 milioni di franchi svizzeri (+97%). Nel secondo trimestre del 2022 il volume di spedizioni marittime movimentato dal gruppo è stato pari a 1,11 milioni di container teu (-3%).

Nel settore delle spedizioni aeree il fatturato netto ha totalizzato 3,18 miliardi di franchi svizzeri (+37%), il margine operativo lordo 422 milioni (+64%) e l'EBIT 401 milioni di franchi (+65%). Il volume di spedizioni aeree movimentato è stato pari a 570mila tonnellate (+3%).

Inoltre nel comparto delle spedizioni via terrà il gruppo ha registrato un fatturato netto di 1,05 miliardi di franchi svizzeri (+12%), un EBITDA di 65 milioni (+41%) e un EBIT di 50 milioni di franchi (+67%).

Nell'intero primo semestre del 2022 il fatturato netto è stato di 20,63 miliardi di franchi svizzeri, con un aumento del +55% sulla prima metà dello scorso anno, di cui 9,97 miliardi generati dalle spedizioni marittime (+88%), 6,32 miliardi dalle spedizioni aeree (+59%) e 2,03 miliardi dalle spedizioni terrestri (+12%). L'utile operativo è ammontato a 2,19 miliardi di franchi (+112%), con un apporto di 1,23 miliardi dalle spedizioni marittime (+140%), di 826 milioni dalle spedizioni aeree (+103%) e di 80 milioni dalle spedizioni via terra (+48%). L'utile netto è stato di 1,63 miliardi di franchi svizzeri (+113%).









