26 luglio 2022

Nominati cinque vicepresidenti di Fedespedi

Sono Alessandro Albertini, Domenico de Crescenzo, Guglielmo Davide Tassone, Manuel Scortegagna e Ciro Spinelli

Oggi, durante la riunione del consiglio direttivo della Fedespedi, il presidente della federazione degli spedizionieri italiani, Alessandro Pitto, ha nominato cinque vicepresidenti: Alessandro Albertini (presidente di ANAMA, sezione aerea di Fedespedi) con delega al Cargo Aereo, Domenico de Crescenzo (coordinatore di Confetra Mezzogiorno) con delega a Rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guglielmo Davide Tassone con delega a Sviluppo Risorse Umane, Manuel Scortegagna con delega ai Trasporti Terrestri e Ciro Spinelli con delega ad Affari Legali e Progetti Normativi.

Inoltre, su proposta del presidente, il consiglio direttivo ha confermato la struttura degli Advisory Body in ottica di continuità dell'azione della federazione. Le sette sezioni di lavoro individuate sono: Maritime & Ports, Road, Rail & Intermodal, Customs & Tax, Legal, Labour Relations, Digital Innovation e HR Innovation.



