29 luglio 2022

AdSP del Tirreno Meridionale e Ionio, approvati variazione e assestamento di bilancio 2022

Ok anche alla variazione del POT 2022-2024

Oggi il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha approvato all'unanimità la variazione e l'assestamento di bilancio 2022 dell'ente e la collegata variazione al Piano Operativo Triennale 2022-2024. Tra le variazioni di bilancio ritenute indispensabili e strategiche per l'ulteriore crescita dello scalo portuale di Gioia Tauro e per la diversificazione dei suoi servizi, è stata pianificata la copertura di spesa di 50 milioni di euro per i lavori di approfondimento e consolidamento del canale portuale lungo la banchina di levante nei tratti A-B-C. Nel contempo si procederà ai lavori di adeguamento strutturale per l'incremento della portanza della pavimentazione di banchina nel tratto C, con una spesa prevista di 500mila euro. È stato, inoltre, definito lo stanziamento di 500mila euro per i lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio dell'Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro.

Altre spese sono state inserite per interventi negli altri porti di Crotone, Corigliano Calabro, Vibo Marina e Palmi amministrati dall'AdSP, tra cui una variazione in aumento della spesa pari a 18 milioni di euro è stata deliberata per interventi nel porto di Vibo Marina finalizzati a finanziare i lavori di risanamento e consolidamento delle banchine Pola e Tripoli (6,5 milioni di euro) e delle banchine Papandrea e Buccarelli (11,5 milioni di euro).

Complessivamente, l'assestamento e la variazione inseriti nel bilancio 2022 hanno determinato un aumento delle entrate di circa 128 milioni di euro, mentre le uscite si attestano a circa 154 milioni di euro con un disavanzo di 25 milioni di euro che ha trovato copertura mediante l'uso di un avanzo di amministrazione pari a euro 133 milioni.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail