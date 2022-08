1 agosto 2022

Uiltrasporti, ridurre il canone delle infrastrutture ferroviarie per sostenere il trasporto merci su rotaia

È necessario, spiega il sindacato, per far fronte allo straordinario incremento del costo dell'energia

Uiltrasporti esorta a ridurre canone per l'uso delle infrastrutture ferroviarie al fine di sostenere il trasporto delle merci su rotaia. «Continuiamo a ritenere necessario - ha spiegato il sindacato - che per far fronte alle conseguenze economiche negative per il settore del trasporto ferroviario merci dovute allo straordinario incremento del costo dell'energia, sia necessario un intervento di sostegno alle imprese ferroviarie che hanno subito un notevole impatto sui propri bilanci determinato da un eccezionale extracosto sull'intero comparto».

«Una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria a compensazione di tali maggiori oneri - ha sottolineato Uiltrasporti - è necessaria anche per non vanificare l'importante obiettivo di shift modale nel trasporto delle merci che come stabilito dalla Commissione Europea dovrà essere trasferito per il 30% dalla gomma al ferro entro il 2030 e che invece in assenza di interventi rischierebbe, peraltro, anche di impattare negativamente sui livelli occupazionali del settore causando la perdita di posti di lavoro».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail