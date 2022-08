2 agosto 2022

Prosegue il forte aumento dei ricavi del noleggiatore di portacontainer Danaos Corporation

Nel periodo aprile-giugno sono ammontati al valore record di 250,9 milioni di dollari (+71,4%)

Nel secondo trimestre di quest'anno i ricavi del noleggiatore di navi portacontenitori Danaos Corporation hanno registrato un incremento del +71,4% essendo risultati pari al valore record di 250,9 milioni di dollari rispetto a 146,4 milioni nel periodo aprile-giugno del 2021. Assai accentuata pure la crescita dell'utile operativo che è ammontato a 156,8 milioni di dollari (+115,5%), nuovo valore record anche per questa voce del conto economico. L'utile netto, invece, con 8,2 milioni di dollari segna una diminuzione del -97,8% rispetto ai 372,8 milioni di dollari del secondo trimestre dello scorso anno che è stata determinata da perdite su investimenti pari a 152,4 milioni di dollari determinate da perdite per 168,6 milioni derivanti da una variazione di fair value della partecipazione nella compagnia di navigazione israeliana ZIM parzialmente compensate da dividendi per 16,2 milioni generati dalle azioni ordinarie della ZIM.

Nel primo semestre del 2022 i ricavi si sono attestati a 480,8 milioni di dollari, con un incremento del +72,6% sulla prima metà dello scorso anno. L'utile operativo è stato di 296,9 milioni di dollari (+127,7%) e l'utile netto di 339,7 milioni (-49,3%).





