4 agosto 2022

Alfa Laval compra la danese BunkerMetric

La società sviluppa software per l'ottimizzazione dei consumi di fuel e delle attività di bunkeraggio in campo navale

La svedese Alfa Laval, attraverso la StormGeo, società acquisita un anno fa, ha comprato la danese BunkerMetric, azienda che sviluppa software che consentono agli armatori e e agli operatori marittimi di ottimizzare le attività di rifornimento di combustibile delle loro flotte e di ottimizzare i consumi di fuel durante i viaggi delle navi. Specificando che l'acquisizione fa parte della strategia del gruppo volta ad ampliare la propria offerta di servizi digitali per il settore marittimo, Alfa Laval ha precisato che il completamento dell'acquisizione è previsto nel corso del terzo trimestre di quest'anno e che la BunkerMetric diverrà parte della StormGeo.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.