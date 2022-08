5 agosto 2022

Atlas Corp. (Seaspan e APR Energy) ha ricevuto una proposta di takeover

È stata avanzata da un consorzio formato dalla ONE e dai maggiori azionisti della Atlas

La britannica Atlas Corp., holding che detiene l'intero capitale della Seaspan Corporation, società che possiede una flotta di 132 navi portacontenitori poste a noleggio e ha in corso ordinativi per altre 67 nuove portacontainer, e che possiede l'intero capitale della APR Energy, azienda attiva nel segmento delle centrali energetiche mobili, ha reso noto di aver ricevuto una proposta d'acquisto dalla Poseidon Acquisition Corp., consorzio costituito da affiliate della finanziaria canadese Fairfax Financial Holdings e da affiliate del gruppo statunitense Washington, che sono i principali azionisti della stessa Atlas Corp. con partecipazioni rispettivamente pari al 43,2% e al 19,4% (attraverso Dennis R. Washington). Il consorzio include inoltre David Sokol, presidente del consiglio di amministrazione della Atlas Corp., e la Ocean Network Express (ONE), la compagnia di navigazione containerizzata di Singapore costituita dalle giapponesi Mitsui O.S.K. Lines (MOL), Nippon Yusen Kaisha (NYK) e Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line) che ne detengono rispettivamente il 31%, 38% e 31% del capitale.

La proposta, non vincolante, prevede due inderogabili condizioni: che l'acquisizione sia raccomandata ed approvata da un apposito comitato di amministratori indipendenti del consiglio di amministrazione e che sia approvata dai detentori della maggioranza delle azioni ordinarie circolanti della società non possedute dal consorzio.



