Maersk compra la connazionale Martin Bencher Group

Verrà costituita una divisione dedicata alla logistica di progetto

Il gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk ha stretto un accordo per comprare la connazionale Martin Bencher Group, società logistica attiva nel segmento della project logistics e in quello delle merci non containerizzate. Con l'acquisizione il gruppo armatoriale creerà la nuova divisione Maersk Project Logistics dedicata specificamente alla logistica di progetto in cui confluiranno le attività in questo settore già operate dalla Maersk. La transazione avrà un valore di 61 milioni di dollari.

Martin Bencher Group ha 31 sedi in 23 nazioni e dà lavoro a circa 170 dipendenti.