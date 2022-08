5 agosto 2022

Nel secondo trimestre il traffico delle merci nei porti tunisini è calato del -6,0%

Nella prima metà del 2022 la diminuzione è stata del -2,8%

Dopo un lieve incremento del +0,8% nel primo trimestre di quest'anno, nel trimestre successivo il traffico delle merci nei porti della Tunisia ha registrato una flessione del -6,0% essendo stato pari a 6,96 milioni di tonnellate rispetto a 7,40 milioni nel periodo aprile-giugno del 2021. La diminuzione è stata generata dal calo del -11,0% del flusso delle importazioni scese a 4,28 milioni di tonnellate, mentre i volumi in esportazione sono cresciuti del +3,4% a 2,68 milioni di tonnellate.

Ad eccezione del traffico di rotabili che nel secondo trimestre del 2022 è ammontato a 670mila tonnellate segnando una crescita del +22,7% sullo stesso periodo dello scorso anno, tutte le altre principali voci merceologiche hanno chiuso il trimestre con un segno negativo. Nel settore delle rinfuse liquide, gli idrocarburi hanno totalizzato 1,62 milioni di tonnellate (-15,7%) e gli altri carichi liquidi 214mila tonnellate (-4,5%). In diminuzione anche le rinfuse solide con 1,23 milioni di tonnellate di cereali (-9,0%) e 1,52 milioni di tonnellate di altri carichi (-6,1%) e così pure le merci containerizzate con 1,07 milioni di tonnellate (-2,8%) con una movimentazione di contenitori che è stata pari a 116mila teu (-1,4%) e le altre merci varie con 640mila tonnellate (-0,6%). Il traffico dei passeggeri dei servizi di linea è stato di 114mila persone (+37,3%) e le auto trasportate dai traghetti sono state 50mila (+33,1%).

Nei primi sei mesi del 2022 i porti tunisini hanno movimentato complessivamente 13,98 milioni di tonnellate di merci, con una riduzione del -2,8% sulla prima metà dello scorso anno, di cui 8,55 milioni di tonnellate di carichi in importazione (-8,1%) e 5,43 milioni di tonnellate in esportazione (+6,8%).









