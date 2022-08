8 agosto 2022

Sabato è stato stabilito il nuovo record storico di traffico navale giornaliero nel canale di Suez

Il numero medio di transiti quotidiani è salito da 48 navi prima della conclusione del progetto del raddoppio del canale alle attuali 62 navi

Sabato, con 89 navi transitate in entrambe le direzioni per complessive 5,2 milioni di tonnellate nette SCNT, il canale di Suez ha registrato il più intenso traffico navale giornaliero della sua storia. La Suez Canal Authority ha reso noto che nel corso della giornata 44 navi per tre milioni di tonnellate SCNT hanno attraversato il canale dirette a sud, mentre 45 navi per 2,2 milioni di tonnellate SCNT lo hanno attraversato dirette nel Mediterraneo. Tra le unità navali transitate, 23 erano navi portacontenitori, 23 rinfusiere, 24 navi per merci generali, 14 petroliere e tre metaniere.

Osama Rabie, presidente e direttore generale dell'authority egiziana, ha evidenziato che questo record è stato reso possibile grazie all'inaugurazione dell'ampliamento del canale avvenuta sette anni fa ( del 7 agosto 2015). Il raddoppio della via d'acqua egiziana, con la realizzazione di un nuovo tratto di canale e di dragaggi su una lunghezza di 72 chilometri, ha consentito - ha evidenziato Rabie - di accrescere il numero medio di navi transitate giornalmente da 48 alle attuali 62.



