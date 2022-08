8 agosto 2022

Pubblicata la proposta di project financing per il rilancio del porto storico di Cagliari

Deiana: consentirà l'approdo dei mega yacht direttamente nel cuore della città

Oggi è stata pubblicata la gara d'appalto sulla proposta di project financing avanzata all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna dalla costituenda ATI Marina di Porto Rotondo, guidata dalla Marina di Porto Rotondo, per la predisposizione della progettazione definitiva, esecutiva, la realizzazione dei lavori nonché la gestione in regime di concessione demaniale marittima dell'area del porto storico di Cagliari compresa tra il molo Sanità ed il Sant'Agostino. Il progetto, che prevede un investimento complessivo privato di oltre 34 milioni di euro, si articola in tre parti: la completa riqualificazione e riconversione dell'ex stazione marittima in centro polivalente per servizi alla nautica da diporto e per la fruizione turistica della zona, la revisione del sistema di approdo di yacht e imbarcazioni private lungo la Calata Sant'Agostino, con destinazione dello specchio acqueo all'attracco di 26 unità e navi da diporto dai 20 sino agli 80 metri, e la sistemazione dello spazio pubblico compreso tra i nuovi approdi e la calata di via Roma.

Il bando rimarrà aperto per la presentazione di proposte progettuali fino alle ore 12.00 del prossimo 19 ottobre, giorno in cui verranno aperte le offerte compresa quella dell'ATI che ha proposto il progetto di fattibilità. L'appalto verrà affidato al concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa fermo restando, così come previsto dalla norma, che il promotore avrà diritto di prelazione rispetto alle iniziative in concorrenza. L'aggiudicatario della procedura si occuperà di realizzare il progetto, assicurandosene la futura gestione funzionale ed economica attraverso una concessione della durata complessiva di 70 anni (tre dei quali per la realizzazione dell'opera) e la corresponsione di un canone annuo di circa 67mila euro per il triennio dei lavori e di 110mila circa per i successivi.

Il presidente dell'AdSP, Massimo Deiana, ha evidenziato che quella avanzata dall'associazione temporanea di imprese è «una proposta progettuale complessa, senza precedenti, con investimenti consistenti interamente a carico del privato, che, una volta concluso l'iter della procedura ad evidenza pubblica appena pubblicata - ha sottolineato - ci consentirà di fare il definitivo salto di qualità nel già avviato percorso di riqualificazione del porto storico di Cagliari. L'intera opera, una volta portata a compimento, oltre a creare nuovi e gradevoli spazi dedicati alla fruizione turistico-ricreativa - ha spiegato Deiana - consentirà l'approdo dei mega yacht direttamente nel cuore della città, con servizi di eccellenza ai passeggeri e allo staff di bordo, ma, soprattutto genererà nuove ed importanti ricadute economiche per il territorio del cagliaritano che, una volta completato il polo della cantieristica al porto canale, si candida a diventare il cuore pulsante del settore nautico nel Sud Sardegna».



