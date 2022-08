8 agosto 2022

Yilport ordina 27 mezzi portuali alla Kalmar

Due reach stacker sono destinate al container terminal di Taranto

Il gruppo terminalista turco Yilport ha ordinato alla Kalmar del gruppo Cargotec la fornitura di 27 mezzi portuali, di cui 20 reach stacker, quattro mezzi per la movimentazione di container vuoti e tre carrelli sollevatori. Le consegne inizieranno nel terzo trimestre di quest'anno e si concluderanno nel corso del primo trimestre del 2023.

Quattro reach stacker, un mezzo per container vuoti e un carrello sollevatore sono destinati ai terminal turchi di Gebze e Gemport; sei reach stacker, un mezzo per container vuoti e due carrelli sollevatori saranno consegnati al terminal svedese di Gävle; due reach stacker verranno consegnati al terminal italiano della San Cataldo Container Terminal di Taranto; cinque reach staker sono destinate al terminal portoghese di Setubal; una reach stacker e un mezzo per contenitori vuoti sono destinati al terminal portoghese Liscont di Lisbona; due reach stacker ed un mezzo per container vuoti verranno consegnati al terminal fluviale portoghese Sotagus.



