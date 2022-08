10 agosto 2022

Esercitazione anti pirateria nel Golfo di Aden

Attacco simulato alla con-ro “Jolly Cristallo”

Lunedì nel Golfo di Aden si è svolta una esercitazione anti pirateria consistente nella simulazione di un attacco da parte di un gruppo di pirati alla Jolly Cristallo, nave con-ro della genovese Ignazio Messina, e delle conseguenti azioni di reazione della fregata Virginio Fasan della Marina Militare Italiana. L'esercitazione rientra nel contesto delle attività condotte periodicamente dalla Marina Militare in supporto alle compagnie armatrici e finalizzate alla sicurezza marittima, ancor più rilevante per coloro che operano in contesti particolari come il Golfo di Aden e quello di Guinea dove il fenomeno della pirateria è presente da tempo.

La simulazione dell'attacco si è svolta all'interno dell'International Recommended Traffic Corridor (IRTC), il corridoio di traffico controllato e protetto dagli assetti aeronavali operanti nell'ambito della missione EUNAVFOR Somalia operazione Atalanta.



