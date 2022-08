11 agosto 2022

Per poter assicurare il traffico verso l'Italia, gli autotrasportatori tedeschi chiedono al Tirolo di sospendere le limitazioni imposte ai camion

Dal 19 al 29 agosto il servizio di autostrada viaggiante Brennero-Wörgl verrà sospeso

In vista della prossima sospensione dal 19 al 29 agosto del servizio di autostrada viaggiante che collega Italia e Austria sulla tratta Brennero-Wörgl a causa di lavori di costruzione, interruzione del servizio che comporterà l'eliminazione sino a 24 treni al giorno in ciascuna direzione, l'associazione tedesca dell'autotrasporto Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) ha chiesto al governo del Tirolo la sospensione dei divieti di circolazione notturna dei camion e dei divieti settoriali al transito dei mezzi pesanti vigenti sull'autostrada dell'Inntal al fine di poter garantire il mantenimento del traffico verso l'Italia.

L'associazione ha precisato che, anche se l'operatore ferroviario austriaco Rail Cargo Austria (RCA) ha annunciato che aumenterà il numero dei treni sull'autostrada viaggiante Trento-Wörgl nel periodo di sospensione del servizio sulla linea Brennero-Wörgl, tuttavia la programmazione delle partenze comunicata dall'azienda ferroviaria non sarebbe sufficiente per poter assicurare un'efficiente e affidabile servizio alternativo.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail