18 agosto 2022

MPC Container Ships registra nuovamente ricavi trimestrali record

Baack: prevediamo che nei prossimi trimestri le tariffe dei noleggi a tempo continueranno ad essere sostanziose

Nel secondo trimestre di quest'anno i ricavi della MPC Container Ships sono saliti nuovamente ad un livello record. Nel periodo la società norvegese, attiva dalla primavera del 2017 nel mercato del noleggio delle navi portacontenitori, ha registrato un volume d'affari di 151,7 milioni di dollari, con una crescita del +120,4% sul trimestre aprile-giugno del 2021. L'EBITDA è ammontato a 111,8 milioni (+250,3%), l'utile operativo a 92,9 milioni (+409,8%) e l'utile netto a 90,1 milioni di dollari (+652,1%).

MPCC, che ha una flotta di 65 portacontainer per una capacità di carico pari a 140mila teu, ha chiuso il primo semestre del 2022 con ricavi pari a 294,6 milioni di dollari, con un rialzo del +138,2% sulla prima metà dello scorso anno. L'EBITDA è stato di 249,5 milioni (360,6%), l'EBIT di 212,2 milioni (+675,9%) e l'utile netto di 206,9 milioni di dollari (+1.237,3%).

Commentando i risultati conseguiti nel secondo trimestre di quest'anno, l'amministratore delegato di MPCC, Constantin Baack, ha rilevato che «il nostro segmento del mercato containerizzato rimane ad un livello elevato, anche se i periodi e le tariffe di noleggio sono leggermente diminuiti nel corso del trimestre. Tuttavia - ha precisato Baack - i noli sono ancora a livelli multipli rispetto a quelli pre-pandemia. Dato che il tonnellaggio disponibile è estremamente limitato, prevediamo che nei prossimi trimestri le tariffe dei noleggi a tempo continueranno ad essere sostanziose».





