22 agosto 2022

APM Terminals realizzerà un nuovo container terminal nel porto brasiliano di Suape

Diventerà pienamente operativo entro la fine del 2025

La società terminalista APM Terminals del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk si è aggiudicata l'asta giudiziaria per l'assegnazione di un'area del cantiere navale Estaleiro Atlantico Sul (EAS) nel porto brasiliano di Suape sulla quale verrà realizzato un terminal per container e altre merci varie. APM Terminals ha reso noto che investirà 2,6 miliardi di real (503 milioni di dollari) nel nuovo container terminal che inizialmente avrà una capacità di traffico annua pari a 400mila teu, incrementando così del 55% la capacità di traffico containerizzato dello scalo portuale sudamericano. La società del gruppo Maersk prevede di realizzare la costruzione del terminal nell'arco di 24 mesi e di renderlo pienamente operativo entro la fine del 2025. Il contratto di concessione avrà una durata di 25 anni.



