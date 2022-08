22 agosto 2022

Dal primo gennaio l'area a rischio pirateria dell'Oceano Indiano sarà soppressa

Dal 2018 non si sono verificati attacchi di pirati alle navi mercantili al largo della Somalia

Dal prossimo primo gennaio l'area a rischio pirateria dell'Oceano Indiano sarà soppressa. La notifica della rimozione della Hing Risk Area (HRA) da parte delle rappresentanze dell'industria dello shipping è stata trasmessa oggi all'Internazional Maritime Organization (IMO) in vista della prossima riunione del Comitato per la sicurezza marittima prevista per il 31 ottobre. La comunicazione è stata inviata dall'International Chamber of Shipping (ICS), dal BIMCO, dall'International Marine Contractors Association (IMCA), da Intercargo e Intertanko e dall'Oil Companies International Marine Forum (OCIMF).

Le sei associazioni hanno evidenziato che la rimozione della HRA riflette il significativo miglioramento della situazione della pirateria nella regione, miglioramento dovuto in gran parte agli sforzi concertati a contrasto della pirateria da parte di molti attori regionali e internazionali. ICS, BIMCO, IMCA, Intercargo, Intertanko e OCIMF hanno sottolineato che dal 2018 non si sono verificati attacchi di pirati alle navi mercantili al largo della Somalia.



