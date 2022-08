23 agosto 2022

A luglio è proseguito il trend negativo del traffico dei container nel porto di Valencia

Nei primi sette mesi di quest'anno ne sono stati movimentati un totale pari ad oltre tre milioni di teu (-6,9%)

Lo scorso mese il porto di Valencia ha movimentato 6,08 milioni di tonnellate di merci, con una diminuzione del -7,6% sul luglio 2021 determinata dall'ottava contrazione mensile consecutiva dei volumi di carichi containerizzati, riduzione che è la dodicesima consecutiva misurando questo flusso in termini di tonnellate movimentate. Lo scorso mese, infatti, le merci in container sono ammontate a 4,73 milioni di tonnellate (-12,1%), traffico che è stato realizzato con una movimentazione di contenitori pari a 438mila teu (-9,1%). In crescita, invece, le merci convenzionali attestatesi a 1,04 milioni di tonnellate (+7,0%) così come le rinfuse liquide e secche che sono risultate pari rispettivamente a 161mila tonnellate (+25,0%) e 112mila tonnellate (+81,6%).

Nei primi sette mesi del 2022 lo scalo portuale spagnolo ha movimentato complessivamente 43,07 milioni di tonnellate, con una flessione del -5,9% sul corrispondente periodo dello scorso anno. Nel settore dei container i carichi hanno totalizzato 34,58 milioni di tonnellate (-8,3%) con una movimentazione di contenitori pari a 3,05 milioni di teu (-6,9%). Le merci convenzionali sono aumentate del +6,6% a 6,58 milioni di tonnellate e in crescita sono risultate anche le rinfuse solide con 889mila tonnellate (+7,0%). Le rinfuse liquide sono diminuite del -1,6% a 823mila tonnellate. In ripresa la movimentazione di automobili con 290mila veicoli transitati in porto (+20,8%).



