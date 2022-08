26 agosto 2022

Essar cede infrastrutture portuali in India alla Arcelor Mittal Nippon Steel

Transazione del valore di 2,4 miliardi di dollari

La società di investimenti indiana Essar ha siglato un accordo vincolante del valore di 2,4 miliardi di dollari con la connazionale Arcelor Mittal Nippon Steel (AM/NS), joint venture tra i gruppi siderurgici ArcelorMittal e Nippon Steel, per cederle infrastrutture portuali operate attraverso la filiale Essar Ports, tra cui quelle correlate all'attività dell'impianto siderurgico della AM/NS ad Hazira, nel distretto indiano di Surat (Gujarat). L'accordo include anche l'impegno a costituire una joint venture 50:50 tra le due parti che dovrà realizzare quattro terminal per gas naturale liquefatto ad Hazira.

La transazione, che sarà finanziata con fondi propri della AM/NS, prevede da parte di Arcelor Mittal Nippon Steel l'acquisizione di infrastrutture portuali sia nello Stato del Gujarat, nell'India occidentale, che negli Stati di Andra Pradesh e Odisha, nell'India Orientale, in particolare nei porti di Visakhapatnam e Paradip, infrastrutture utilizzate principalmente per la movimentazione di materie prime ma anche di merci varie. Si tratta di un terminal nel porto di Hazira della capacità di traffico annua di 25 milioni di tonnellate, di un terminal a Visakhapatnam della capacità di 16 milioni di tonnellate e di un terminal a Paradip della capacità di 12 milioni di tonnellate all'anno. Inoltre l'accordo include la cessione ad AM/NS di due centrali elettriche e di una linea elettrica.

Essar ha evidenziato che l'intesa rappresenta un momento cruciale nella ristrutturazione dell'azienda che, dopo quattro anni di consolidamento delle proprie attività, è ora entrata nella prossima fase di crescita.



