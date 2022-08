A Reykjavik è stata battezzata la prima delle sei navi da crociera di classe “Prima” della NCL

È stata costruita dalla Fincantieri

Sabato a Reykjavik, in Islanda, è stata battezzata la Norwegian Prima, la prima della nuova serie di sei navi da crociera di classe “Prima” che l'azienda navalmeccanica italiana Fincantieri ha consegnato alla Norwegian Cruise Line (NCL) all'inizio di questo mese ( del 2 agosto 2022). La Norwegian Prima, di 143.535 tonnellate di stazza lorda, è lunga 293,4 metri, larga 40,5 metri ed ha una capacità di 3.100 passeggeri per un totale di 5.400 persone incluso l'equipaggio.

Da sabato prossimo la Norwegian Prima verrà impiegata in Nord Europa tra Olanda, Danimarca e Regno Unito. Successivamente verrà trasferita negli Stati Uniti dove nei mesi di ottobre e novembre effettuerà crociere nei Caraibi con partenze da New York, Galvestone e Miami per essere poi basata a Port Canaveral, in Florida, e a Galveston, in Texas, per le stagioni crocieristiche 2023 e 2024.